How do we get ahead of crazy if we don’t know how crazy thinks? Two FBI agents (Jonathan Groff & Holt McCallany) set out on a sinister investigative odyssey to discover the brutal answers. MINDHUNTER. Coming to Netflix, October 13, 2017.

